موعد إياب ربع نهائي ابطال أفريقيا بين الأهلي والرجاء

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي نظيره الأهلي في تمام التاسعة من مساء يوم ٢٩ أبريل الجاري على ملعب ستاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية لحساب منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويقام لقاء الذهاب بين الفريقين مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي في حضور جماهيري يقدر ب٥٢ ألف متفرج بعدما اخطرت السلطات الأمنية إدارة الأهلي بالموافقة الرسمية على العدد المسموح به في اللقاء المرتقب.

مواجهة نصف النهائي..

ويلاقي الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء الطرف الاخر الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبه القبائل الجزائري لحساب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله عن وصافة مجموعته برصيد ١٠ نقاط خلفا لفريق صن داونز الجنوب افريقي الذي تأهل متصدرا وضرب موعدا امام شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي.

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