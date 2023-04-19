موعد مباراة الأهلي الأفريقية المقبلة في ربع نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة أفريقية وعربية مرتقبة يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة من مساء يوم السبت المقبل لحساب منافسات ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

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ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت النقل الفضائي الحصري للمواجهة للمواجهات الإفريقية على صعيد الأندية والمنتخبات.

من المقرر أن تشهد مدرجات ستاد القاهرة الدولية حضور جماهيري يقدر ب 52 ألف مشجع بعدما تلقت إدارة الأهلي يوم الأحد الماضي الموافقات الامنيك اللازمة لحضور جماهيري

في اللقاء بتلك السعة.

لقاء الإياب..

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين 29 من الشهر ذاته على ملعب مركب محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء المغربية.

كانت أندية الترجي التونسي، شبيبه القبائل الجزائري، الوداد المغربي الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري، صن داونز الجنوب أفريقي، سيمبا التنزاني والأهلي قد حسمت التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية.

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