قرارات مجلس إدارة الأهلي في جلسته اليوم بشأن عقوبة كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم التوصية المرفوعة من اللجنة القانونية بشأن القرارات التي صدرت مؤخرًا عن لجنة الانضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا.

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وقرر المجلس ما يلي:-

• اعتماد المذكرة العاجلة التي تقدمت بها اللجنة القانونية بالنادي للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة، وتأجيل قرار المجلس بهذا الخصوص لحين استبيان موقف الاتحاد من هذه المذكرة، خاصةً أن القرارات المشار إليها تفتقد كل قواعد العدالة.

• مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان للرأي العام عن أسباب قيام لجنة الانضباط بالبت

في شكاوى دون الأخرى، بعدما تجاهلت هذه اللجنة العديد من الشكاوى التي تقدم بها النادي، مدعومة بالمستندات ضد تجاوزات «فجة» واتهامات

باطلة وقعت بحق النادي الأهلي ومسئوليه، ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

• مطالبة اتحاد الكرة بالكشف عن أسباب تسريب «العقوبات» بحق النادي ولاعبه محمود كهربا عبر وسائل الإعلام قبل الإعلان عنها رسميًا، بما يخرق قواعد «فيفا» في حتمية سرية المداولات والقرارات التي تصدر عن اللجان القانونية.. وكذلك المطالبة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد حيال المتسبب في هذا «التسريب» حفاظًا على المصداقية أمام الجمعية العمومية للاتحاد وجماهير الكرة المصرية.

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