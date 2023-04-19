ريال مدريد يحطم رقمًا مميزا بعد مباراة تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - سجل ريال مدريد رقمًا مميزًا عقب مباراة تشيلسي التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ستاد ستامفوردبريدج في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات مساء اليوم الأربعاء ، سيخوض ريـال مدريد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ16 (أكثر بـ4 مرات من أي فريق آخر) في تاريخ البطولة (بايرن ميونخ وبرشلونة 12 لكل منهما).

وتمكن ريال مدريد التفوق الساحق على برشلونة وبايرن ميونخ كاأول نادي يصل لنصف نهائي البطولة للمرة 16 خلال مشوار الميرنجي

في البطولة.

وتمكن روديجو لاعب فريق ريال مدريد في مباراة تشيلسي التسجيل مساء أمس من تسجيل هدفين الفريق الإنجليزي ليقود فريقة لنصف نهائي البطولة .

ويتنظر الميرنجي بعد تأهل الرسمي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الفائز من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي التي تقام مساء اليوم الأربعاء في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة .

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