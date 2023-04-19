منعا للإرهاق .. لاعبي الزمالك تخوض تدريبات استشفائية في مران الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الزمالك مساء اليوم الأربعاء، الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة .

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قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك خوض المجموعة الأساسية مرانًا تأهيليا و استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وتمرن اللاعبون البدلاء المستبعدين من مباراة المقاولون العرب تدريبات بدنية وفنية قوية استعدادا للقاء المقبلة في بطولة الدوري المصري

أعطي الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو راحة إضافية لكل من أحمد سيد"زيزو" مصطفى شلبي ثنائي الأبيض من تدريبات اليوم الأربعاء الدوري.

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