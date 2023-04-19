عبد الله جمعة يخوض تدريبات تأهيلية في مران الزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تمرن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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وتعرض عبد الله جمعة للإصابة بشد في العضلة الخلفية، مما تسبب في غيابه عن الفريق خلال الفترة السابقة،

ويسعى الجهاز الطبي برئاسة محمد أسامة لتجهيزه اللاعب للعودة للتدريبات في أقرب وقت.

وكانت أخر مباراة لعبها عبد الله جمعة في مباراة البنك الأهلي بكأس الرابطة للاندية المحترفة، ودع الزمالك البطولة بعد الخسارة أمام البنك بثلاثية دون رد.

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