خوان كارلوس يمنح زيزو وشلبي راحة من تدريبات الزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعطي الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو راحة إضافية لكل من أحمد سيد"زيزو" مصطفى شلبي ثنائي الأبيض من تدريبات اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

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تأتي الراحة بسبب تعرض زيزو ومصطفي شلبي للإصابة التي تعرض لهما في مباراة المقاولون العرب الأخيرة، حيث تعرض "زيزو" لإصابة بالتواء في أنكل

القدم، ومصطفى شلبي لإصابة بشد في العضلة الضامة.

ومن المقرر ان يلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ19 المؤجلة في الدوري المصري الممتاز .

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة .

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