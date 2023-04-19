حكم مصري يقترب من إدارة مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه نية اتحاد الكرة إلى الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة قمه الأهلي والزمالك المقبلة في إطار منافسات لقب كأس السوبر المحلي والذي تستضيف دولة الإمارات فاعلياته في الخامس من شهر مايو المقبل.

اقرأ أيضا عن مواجهة الأهلي الأفريقية المقبلة من هنا

ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام 7:30 مساء بتوقيت القاهرة مذاعا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية وقنوات أبو ظبي الرياضية الفضائية.

ويدرس اتحاد الكرة الاستعانة بطاقم تحكيم مصري خالص بعد تجربه الاستعانة بالحكم أمين عمر في نهائي بطوله كأس مصر الماضية.

مفاضلة الأسماء..

ويفاضل الاتحاد حاليا بين أسماء عدة على أن يتم

الإعلان النهائي خلال الأيام القليله المقبلة لإعطاء ما بين من الثقه إلى التحكيم المصري بدلا من الاستعانة بأطقم أجنبية لمثل هذه المواجهات.

ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس مصر بعد تفوقه على بيراميدز بثنائية لهدف.

فيما يلعب الزمالك اللقاء باعتباره بطل النسخه الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز عن موسمها الرياضي 2021/2022.

طالع أحدث الأخبار الرياضية بالوفد من هنا