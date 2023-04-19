الزمالك يستأنف تدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - يعود فريق الزمالك تدريباته الجماعية عصر اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا.. الأهلي والزمالك وجهًا لوجه الليلة في نهائي كأس مصر لكرة السلة

وبدأ المران بجلسة بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وشرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة، وطالبهم بتلافيها في المباريات المقبلة للفريق.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بين الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لكل فريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

لمزيد من الأخبار الرياضية .. اضغط من هنا