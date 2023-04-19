شكرا لقرائتكم خبر عن حصة استشفائية للأساسيين فى الزمالك أمام المقاولون.. وتدريبات بدنية للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض المجموعة الأساسية لتدريبات تأهيلية واستشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وفي نفس الوقت أدى اللاعبون البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون الأخيرة ، تدريبات بدنية وفنية قوية استعدادا للمباراة المقبلة أمام سيراميكا.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة سيراميكا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري .

وأدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم ، وهو الذى يعانى من إصابة بشد في العضلة الخلفية، مما تسبب في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية .