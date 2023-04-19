شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباراة نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة، فى اللقاء الذى يجمع فريقا الاهلى والزمالك لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى نهائي الكأس فى الحادية عشر والنصف مساء اليوم، بينما تقام مباراة الجزيرة و الاتحاد السكندري فى التاسعة مساءا، بصالة القناة بالإسماعيلية.

مشوار صعود الاهلى والزمالك

وصعد الأهلى إلى نهائي البطولة بعد الفوز علي الجزيرة ، بينما صعد الزمالك بالتغلب على الاتحاد السكندري فى نصف النهائي.

وفيما يخص نهائي الدورى فتقرر إقامة مباريات الدور النهائى في الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، بنظام best of 5، حيث يلتقى الأهلى نظيره الاتحاد على لقب دورى السوبر رجال، بينما يلتقى الزمالك مع سموحة على المركزين الثالث والرابع.

وصعد الأهلى والزمالك لنهائي الدورى بعد الفوز فى أول 3 مواجهات من مباريات best of 5 فتغلب الأهلى على الزمالك وفاز الاتحاد السكندري على سموحة