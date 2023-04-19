شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسات الفردية سلاح أحمد سامى لإعادة نجوم سموحة للتألق فى المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، على عقد عدة جلسات فردية مع بعض اللاعبين خلال تدريب الفريق السكندرى، من أجل إعادتهم للتألق بعد السقوط في آخر مباراتين أمام الاتحاد السكندرى والأهلى.

واجتمع أحمد سامى مع مصطفى سعد ميسى لاعب الفريق المعار من الأهلى، وأكد له أهمية المرحلة المقبلة للفريق ولابد من بذل الجهد من أجل الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسى، في ظل وفرة اللاعبين في نفس مركز مثل زياد طارق ومحمد سعيد مكرونة والنيجيرى صديق أوجولا.

كما عقد أحمد سامى جلسة مع حسين فيصل وطلب منه العديد من الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذه الفترة المقبلة من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات والتقدم في ترتيب الدورى.

ويلتقى فريق سموحة بقيادة أحمد سامى مساء اليوم الأربعاء مع فريق الأولمبى، فى مباراة ودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والشباب الذين لم يشاركوا فى مباراة الأهلى التى أقيمت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسقط سموحة أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أحرز محمد شريف ومحمود كهربا هدفى الفريق الأحمر.