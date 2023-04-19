شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يؤدى تدريبات تأهيلية قبل العودة للمران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني جمعة من إصابة بشد في العضلة الخلفية، مما تسبب في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية .

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته عصر اليوم الأربعاء، وبدأ المران بجلسة بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وشرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة، وطالبهم بتلافيها في المباريات المقبلة للفريق.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو راحة إضافية لكل من أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض من تدريبات اليوم، يأتي ذلك بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي في مباراة المقاولون العرب الأخيرة، بعدما تعرض "زيزو" لإصابة التواء في أنكل القدم، ومصطفى شلبي لإصابة بشد في العضلة الضامة.