شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 10.48 مليون دولار قيمة انتقال مارادونا من برشلونة إلى نابولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الذي يعتبر الجهة المسئولة عن الاتحادات الوطنية فى مختلف الدول الأفريقية، ويتم اختصاره إلى كلمة "كاف".

وتمكن نابولى الإيطالى فى ضم الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا تحديداً فى عام 1984، قادما من برشلونة الإسبانى فى صفقة قدرت 10.48 مليون دولار، ليحتل قائمة أغلى اللاعبين فى العالم آنذاك.

ولعب مارادونا مع نابولى 7 سنوات، سجل خلالها 115 هدفا، وهو أكبر عدد من الأهداف التى يسجلها مع الفرق التى لعب لها.

وفى عام 1991 تم إيقاف مارادونا 15 شهرا بعد إيجابية تحليل المنشطات ليتم فسخ تعاقده مع نابولى، وبعد رحيله قررت إدارة النادى حجب رقم 10 الذى كان يرتديه اللاعب ومنع أى لاعب فى الفريق من ارتداء هذا الرقم.

وحقق مارادونا مع نابولى كأس الاتحاد الأوروبى وهو لقبه القارى الوحيد 1988/1989، وكأس إيطاليا 1987 بالإضافة إلى السوبر الإيطالى عام 1990.

وتوفى مارادونا الأسطورة الأرجنتينية 2020 عن عمر يناهز الستين عاما، بعد أزمة قلبية حادة تعرض لها، وأقيمت مراسم وداع الجنازة من القصر الرئاسى الأرجنتينى.