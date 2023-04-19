شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر زوران المدير الفني للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة سيراميكا، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والمقرر إقامتها غدا الخميس في تمام التاسعة والربع مساءً.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحي سليمان فارس السيد

خط الدفاع: صبري رحيل، عبدالله نصيب، هشام صلاح، مصطفى ابراهيم، محمود علاء

خد الوسط: مورو، ناصر ناصر، اسلام عبدالنعيم، ميسي، خالد الغندور، محمود عبدالعزيز، محمد محمود، محمد فارس، عبدالغني محمد، عمار حمدى، أحمد بهاء

الهجوم: مابولولو واوستن أموتو وأحمد عيد

ويغيب عن قائمة الفريق: عمرو خليل وكازيتو والسيد سالم ومحمد الصالح وإبراهيم حسن وخالد صبحي وفوزي الحناوي.

وغادر الفريق الإسكندرية الآن متجها إلى القاهرة على أن يتدرب فى القاهرة التاسعة مساء اليوم.