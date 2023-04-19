7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا.

وقال الأهلى في بيان رسمي أمس الثلاثاء: "تلقت إدارة النادي مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا".

يترقب العديد القرارات التى ستصدرها لجنة المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية فى العقوبة المتوقعة على محمد الشناوى حارس مرمي النادي الاهلي عقب طرده فى لقاء سموحة بالدورى بعد اعتدائه على لاعب الفريق السكندرى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى.

كشف مصدر مسئول أنه فى حالة صدور عقوبة بإيقاف الشناوى فستكون فى بطولة الدورى فقط و يشارك فى لقاء السوبر المصرى الذى يجمع الاهلى و لزمالك يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

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