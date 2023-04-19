شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر ايه يا كابتن؟.. إبراهيم هلهول: سمك مشوى وشوربة سى فود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

كل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع إبراهيم هلهول، أول مدرب مصري محترف في إنجلترا.

وقال إبراهيم هلهول في تصريحات لليوم السابع: " الفطار سمك دنيس مشوي بالردة وشوربة سي فود، السمك المشوي بيكون فية فايدة كبيرة للرياضيين وخاصة لاعب كرة قدم".

يعتبر إبراهيم هلهول سفير مصر في كرة القدم بشمال إنجلترا، هدفه اكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم وإكسابهم مزيدا من الاحترافية التي تساعدهم على التألق مستقبلا، انه الطير المهاجر إبراهيم هلهول مدرب إسبانيمور الإنجليزي الذي غادر مصر في سن مبكرة من أجل لعب كرة القدم ومساعدة أسرته.

بداية هلهول في ممارسة مرة القدم كانت مع فريق الجمارك البورسعيدى، لعب له مواسم 87 - 88 و 88-89، ثم سافر إلى قبرص في سن مبكرة كي يساعد أسرته مع لعب كرة القدم في أحد الأندية هناك.

لم يلعب هلهول كرة القدم كثيرا، بسبب تركيزه على عمله في مجال السياحة، لأن مساعدة أسرته كانت همه الأول الذي كان له تأثير واضح على مسيرته كلاعب كرة القدم.

بدأ هلهول رحلة تدريبية جديدة في موسم 2015 مع فريق دورم يونايتد لمدة 3 مواسم، قبل أن يرحل إلى فريق شباب إسبانيمور " أحد أندية الدرجة الرابعة في إنجلترا "الذي أدربه منذ موسمين.