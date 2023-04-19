شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتحرك نحو الإسكندرية للدخول فى معسكر استعدادا للمصرى غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى إلى السفر إلى الإسكندرية، الخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة المصري كالتالى..

حراسة المرمى: محمد فوزي، كوكو، أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عصام صبحي، محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد دسوقي، كريم عرفات

الوسط:عماد حمدي، سيرجى أكا، محمد حسن، كريم الديب، عبد الرحمن مجدي، صالح جمعة، أحمد مدبولي، الشبراوي، ميعا، عمر الساعي، محمد الشامي

الهجوم: فراس شواط، ياو أنور

وحافظ الإسماعيلى على سجله خاليا من الهزائم آخر 10 مباريات فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى مباراة فى كأس الرابطة، حيث تعود آخر هزيمة للإسماعيلى إلى 13 يناير 2023 أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنذ ذلك التوقيت لم يتذوق الفريق أى هزيمة خلال 10 مباريات متتالية.

ونجح الإسماعيلى بعد الهزيمة من المقاولون العرب فى الفوز بـ3 مواجهات بنتيجة 3/ 1 على كل من الداخلية وسموحة وإنبى وتعادل فى 7 مباريات، بالإضافة إلى التعادل مع غزل المحلة فى كأس الرابطة والتأهل بركلات الترجيح.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق والفوز على انبى في أخر ظهور بالدوري.