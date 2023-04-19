شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى بدورى أبطال أفريقيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدورى المصرى بنهاية مباراته مع سموحة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مصيرية أمام الرجاء المغربى وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماهو موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى؟

ج: يستعد الاهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

س: كيف يستعد الاهلى لمواجهة الرجاء؟

ج: واصل الاهلى تدريباته عقب مباراة سموحة بدون راحة وعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد لمباراة الرجاء، وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات متنوعة على هامش المران، وقاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا لحراس الفريق، فى إطار تجهيز الجميع للمباراة.

س: ماذا فعل الاهلى فى أخر ظهور بالدورى؟

ج: كان الاهلى قد تغلب على سموحة بهدفين دون مقابل مساء الإثنين، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

س: كيف يستعد كولر لمواجهة الرجاء؟

ج: ويرغب كولر فى دراسة الرجاء المغربى بشكل جيد، معتمدا على الفيديوهات التى تم تجهيزها من قبل ياسين الميكارى محلل الأداء، بخلاف المعلومات التى جمعها الجهاز المعاون عن فريق الرجاء من خلال متابعته فى المباريات السابقة، وأهمها مباراته ضد غريمه الوداد المغربى فى قمة الكرة المغربية والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

س: من الحكم الذى سيدير مباراة الاهلى والرجاء؟

ج: أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.