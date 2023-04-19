WWE.. موعد انطلاق عروض المصارعة العالمية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد عروض المصارعة العالمية الـ "WWE"، إلى العودة في نهاية شهر إبريل الجاري، للمنافسات وحصد البطولات.

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ونشر الموقع الرسمي لـ " WWE "، موعد انطلاق عروض الـ "سماك داون"، المقرر لها يوم 29 إبريل الجاري، فيما تعد الليلة الأولى من ليالى الـ "WWE Draft".

وستكون الليلة الثانية من "WWE Draft" في الثاني من شهر مايو بعرض الـ "راو"، فيما تشهد دائما عروض الـ "WWE Draft" العديد من الصراعات والمنافسات بمشاركة الأبطال مثل تربيل إتش وجون سينا

وكذلك رومان رينز وباتيستا والمزيد بين العرضين، راو وسماكداون.

وسيقام يوم السبت 29 أبريل العرض الرئيسي على ساحة "فورد" في بيومونت، بمشاركة مجموعة من أهم وأفضل المصارعين في تاريخ اللعبة.

القنوات الناقلة..

وتذاع عروض الـ WWE و السماك داون وعروضها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر منصة شاهد.

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