ياسر رشاد - القاهرة - خطف كريستيانو رونالدو الأنظار إليه بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي، في واحدة من أضخم الإنتقالات على مستوي كرة القدم، وبعد مرور 4 أشهر منذ إنتقاله بات رونالدو "الحاضر الغائب".

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كيف أصبح رونالدو الحاضر الغائب في الدوري السعودي

منذ قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي فريق النصر، لم يقدم الفريق المستوي المنتظر منه، خاصة بعد تعاقده مع أفضل لاعب في العالم.

حيث كانت تطمح جماهير العالمي في نيل لقب الدوري السعودي بفارق الكثير عن منافسيه، ولكن بعد هزيمة النصر مساء أمس الثلاثاء من نظيره الهلال، بات حلم التتويج باللقب على أعتاب التبخر بعد تراجع الفريق للمركز الثاني وتوسيع الفارق مع الإتحاد صاحب الصدارة.

بجانب الإبتعاد عن لقب الدوري السعودي، خسر رونالدو مع فريق النصر بطولة كأس السوبر السعودي من نصف النهائي بالخسارة أمام اتحاد جدة 1-3.

وانعقدت الآمال على الهداف التاريخي لريال مدريد عند المواجهة الثانية أمام الاتحاد نفسه في الدوري، لكنه اكتفى بمشاهدة فريقه يفقد الصدارة لصالح منافسه الذي لم يفز باللقب منذ عام 2009.

وبالتالي فشل رونالدو من الظهور في أهم 3 مواجهات لفريق النصر بعد الخسارة من الهلال بالأمس ويحبط آمال جماهير النادي في حصد اللقب الغائب منذ عام 2019.

كما أزداد الأمر سوءًا في فريق النصر بعد رحيل الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر بعد تراجع الأداء، ليبقي الفريق بمدير فني مؤقت حتي التعاقد مع مدرب جديد.

رونالدو مهدد بالإيقاف بعد أستفزاز جماهير الهلال

قامت جماهير الهلال السعودي بإستفزاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب إنتهاء مباراة الهلال والنصر، ليقوم رونالدو بالرد على تلك الجماهير من خلال حركة غير أخلاقية.

ومن المنتظر أن تحقق لجنة الإنضباط في السعودية بتلك الواقعة التي قد تؤدي لإيقافه حتي نهاية الموسم.

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