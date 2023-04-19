موعد مباراة الوصل وبني ياس الإماراتي في دوري أدنوك للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الوصل الإماراتي نظيره بني ياس مساء اليوم الأربعاء على ستاد زعبيل بنادي الوصل في الجولة الـ23 في دوري أدنوك للمحترفين.

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ترتيب الوصل الإماراتي أمام بني ياس

يحتل الوصل الإماراتي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 40 نقطة ، فيما يحتل بني ياس المركز الحادي عشر برصيد 22نقطة .

تشكيل الوصل الإماراتي المتوقع أمام بني ياس

حراسة المرمى: يوسف الزعابي.

خط الهجوم: سالم العزيزى، وحيد إسماعيل، أوباموك وعبد

الله خميس.

خط الوسط: ليما، علي سالمين، خميس إسماعيل، وحميد عباس.

خط الهجوم: فابيو وكايو.

موعد مباراة الوصل الإماراتي وبني ياس

تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 10 مساء بتوقيت الإمارات .

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