الدوري المصري.. التشكيل المتوقع لمباراة فيوتشر وطلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فيوتشر وطلائع الجيش، مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.

اقرأ أيضًا..الدوري المصري.. التشكيل المتوقع لمباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

تشكيل طلائع الجيش المتوقع..

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

في خط الدفاع: أحمد زولا، محمد كماتشو، خالد سطوحي، أحمد متعب.

في خط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة.

في الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، محمود وادي.

تشكيل فيوتشر المتوقع..



في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : باسم علي - علي الفيل

- محمود مرعي - جوزيف جوناثانفي خط الوسط: غنام محمد - محمد رضا - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي - أحمد رفعتفي الهجوم : مروان محسن

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش نظيره فيوتشر فى تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة عبر قناة OnTime Sports HD 1.

لمزيد من الأخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا