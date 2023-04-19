الدوري المصري.. التشكيل المتوقع لمباراة فيوتشر وطلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فيوتشر وطلائع الجيش، مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022 ـ 2023.
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تشكيل طلائع الجيش المتوقع..
في حراسة المرمى: أحمد مسعود.
في خط الدفاع: أحمد زولا، محمد كماتشو، خالد سطوحي، أحمد متعب.
في خط الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة.
في الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، محمود وادي.
تشكيل فيوتشر المتوقع..
- محمود مرعي - جوزيف جوناثان
في حراسة المرمى : محمود جنش
في خط الدفاع : باسم علي - علي الفيل
في خط الوسط: غنام محمد - محمد رضا - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي - أحمد رفعت
في الهجوم : مروان محسن
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش نظيره فيوتشر فى تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة عبر قناة OnTime Sports HD 1.