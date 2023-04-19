ترتيب هدافي الدوري السعودي عقب ثنائية إيجالو في النصر

ياسر رشاد - القاهرة - إنفرد النيجيري أوديون إيجالو مهاجم فريق الهلال السعودي بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، وذلك بعد تسجيله ثنائية أمام النصر في ديربي الرياض الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.

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وحقق فريق الهلال الفوز بنتيجة هدفين دون رد سلجهما النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 42، و62، من ركلتي جزاء، ليرفع رصيده إلى 18 هدفا، بفارق هدفين عن اقرب منافسيه حمدالله وتاليسكا.

ويحتل المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة وصافة قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 16 هدفا، بالتساوي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، يليهما

وفراس البريكان مهاجم الفتح وكارلوس جونيور مهاجم الشباب برصيد 12 هدفا لكل منهما، ثم كريستيانو رونالدو نجم النصر برصيد 11 هدفا.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي كالآتي:

إيجالو (الهلال) 18 هدفا

أندرسون تاليسكا (النصر) 16 هدفا

عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد)، 16 هدفا

فراس البريكان (الفتح) 12 هدفا

كارلوس جونيور (الشباب) 12 هدفا

كريستيانو رونالدو (النصر) 11 هدفا

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