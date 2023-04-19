تشكيل الشارقة المتوقع أمام العين في قمة دوري أدنوك للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - استقر أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الشارقة على هذا التشكيل المتوقع لمباراة العين الإماراتي مساء اليوم الإربعاء على استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 23 في دوري أدنوك للمحترفين.

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تشكيل الشارقة المتوقع أمام العين الإماراتي

حراسة المرمى: عادل الحوسني

خط الدفاع: الحسين صالح - كوستاس مانولاس - شاهين عبد الرحمن - خالد الدحناني

خط الوسط: كايو - ميراليم بيانيتش - محمد عبد الباسط -

لونزينهو

خط الهجوم: باكو ألكاسير - دجانيني تافاريس.

موعد مباراة الشارقة والعين في دوري أدنوك

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10 مساء بتوقيت الإمارات.

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