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تشكيل الشارقة المتوقع أمام العين في قمة دوري أدنوك للمحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة -  استقر أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الشارقة على هذا التشكيل المتوقع لمباراة العين الإماراتي مساء اليوم الإربعاء  على استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 23 في دوري أدنوك للمحترفين.

 

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تشكيل  الشارقة المتوقع أمام العين الإماراتي

حراسة المرمى: عادل الحوسني

خط الدفاع: الحسين صالح - كوستاس مانولاس - شاهين عبد الرحمن - خالد الدحناني

خط الوسط: كايو - ميراليم بيانيتش - محمد عبد الباسط -

لونزينهو

خط الهجوم: باكو ألكاسير - دجانيني تافاريس.

 

موعد مباراة الشارقة والعين في دوري أدنوك

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء  الموافق 19 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 10 مساء بتوقيت الإمارات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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