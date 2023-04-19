لابا كودجو يقود تشكيل العين الإماراتي المتوقع أمام الشارقة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف العين الإماراتي نظيره الشارقة مساء اليوم الأربعاء على استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 23 في دوري أدنوك للمحترفين.

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ترتيب العين والشارقة في الدوري

يحتل العين الإماراتي المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 44 نقطة ،فيما الشارقة يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة .

تشكيل العين الإماراتي المتوقع أمام الشارقة

استقر سيرجي ريبروف على هذا التشكيل المتوقع ليخوض به مباراة الشارقة المرتقبة اليوم .

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إريك - كوامي أوتوني - تين يدفاي -

بندر الأحبابي

خط الوسط - المهدي مبارك - أحمد برمان - سفيان رحيمي

خط الهجوم: أندري يارمولينكو - لابا كودجو - كايو كانيدو

موعد مباراة العين الإماراتي والشارقة في دوري أدنوك للمحترفين

تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 10 مساء بتوقيت الإمارات .

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