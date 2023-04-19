معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الليلة في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلي ملعب "أليانز أرينا"، حيث تنطلق صافرة المواجهة المشتعلة بين فريقي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

من المقرر أن يكون معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا هو الجزائري حفيظ دراجي، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جون ستونز.

خط الدفاع: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بافارد، ماتياس دي ليخت، أوباميكانو، بن ديفيز.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، كومان.

خط الهجوم: جمال موسيالا، ليروي ساني، توماس مولر.

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