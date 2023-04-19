الدوري المصري.. التشكيل المتوقع لمباراة البنك الأهلي وحرس الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي البنك الأهلى بنظيره حرس الحدود، على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، بالجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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تشكيل البنك الأهلي المتوقع..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود الجزار وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأحمد توفيق وإسحاقو يعقوبو

خط الوسط: حمدي علاء ومحمود سيد ومحمد هلال وكريم بامبو

خط الهجوم: ناصر منسي

تشكيل حرس الحدود المتوقع..

حراسة المرمى: أحمد السعدني

في خط الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد

قناوي

في خط الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي

في الهجوم: فلانتين أودو.



ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي مع نظيره حرس الحدود، على ستاد القاهرة الدولي فى تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة OnTime Sports HD

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