الأهلي والزمالك وجهًا لوجه الليلة في نهائي كأس مصر لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة مرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك لكرة السلة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر للسلة، والتي تُقام على صالة القناة رقم 1 في الإسماعيلية.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك لكرة السلة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة السلة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر

والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، 12:30 بتوقيت السعودية

تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 ويعلق عليها محمد يوسف.

وكان الأهلي تفوق على الجزيرة بنتيجة 88-52 في دور نصف النهائي، بينما الزمالك تخطى عقبة الاتحاد السكندري بنيتجة 77-66.

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