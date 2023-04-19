شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يستبعد 7 لاعبين من قائمة الإسماعيلى لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الاسماعيلى إستبعاد 7 لاعبين من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة المصرى البورسعيدى، مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدورى الممتاز.

وخرج من قائمة المباراة كل من، حسن صابر، أحمد محسن، التونسى حمدى النقاز، محمد بيومى، محمد صبحى، عمر الوحش، محمد مخلوف.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمباراة المصرى كالتالى..

حراسة المرمى: محمد فوزى، كوكو، أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عصام صبحى، محمد هاشم، باهر المحمدى، محمد نصر، محمد دسوقى، كريم عرفات

الوسط:عماد حمدى، سيرجى أكا، محمد حسن، كريم الديب، عبد الرحمن مجدى، صالح جمعة، أحمد مدبولى، الشبراوى، ميعا، عمر الساعى، محمد الشامي

الهجوم: فراس شواط، ياو أنور

وحافظ الإسماعيلى على سجله خاليا من الهزائم آخر 10 مباريات فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى مباراة فى كأس الرابطة، حيث تعود آخر هزيمة للإسماعيلى إلى 13 يناير 2023 أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنذ ذلك التوقيت لم يتذوق الفريق أى هزيمة خلال 10 مباريات متتالية.

ونجح الإسماعيلى بعد الهزيمة من المقاولون العرب فى الفوز بـ3 مواجهات بنتيجة 3/ 1 على كل من الداخلية وسموحة وإنبى وتعادل فى 7 مباريات، بالإضافة إلى التعادل مع غزل المحلة فى كأس الرابطة والتأهل بركلات الترجيح.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.