شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقدم مذكرة قانونية لاتحاد الكرة بسبب عقوبات لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا.





وقال الأهلى في بيان رسمي أمس الثلاثاء: "تلقت إدارة النادي مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا".

وواصل البيان: "تمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا، ورفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا جناح النادي الأهلي لمدة 12 مباراة وفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب قدرها مليون جنيه، بالإضافة إلى تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية، وتغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.