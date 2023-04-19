شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير "زيزو" من سوبر الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم الأشعة التي سيخضع لها أحمد سيد "زيزو" جناح فريق الزمالك موقفه من المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات، والتي يدخلها الفريق الأبيض بصفته حامل لقب الدورى، بينما يخوضها الأحمر كونه بطلاً لكأس مصر.

ويضع الجهاز الفني للزمالك مباراة السوبر على رأس أولوياتهم في الوقت الحالي لحاجتهم لتواجد "زيزو" في تلك المباراة المهمة، كونه أحد العناصر والركائز الأساسية التي يعول عليها، المدرب في تشكيلة الفريق الأبيض حيث أن مدة الغياب التي ستحدد بناءاً على الأشعة ستحسم مصير اللاعب بشكل نهائي، بعد إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها في مباراة المقاولون.

من ناحية أخرى جدد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك الثقة فى شباب الفريق بعد الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

واحتوى أوسوريو شباب الزمالك وجدد فيهم الثقة وعلى رأسهم حسام عبد المجيد الذى تسبب في استقبال الفريق الأبيض، لهدف في الدقيقة 92، والناشئ حاتم سكر، الذى انقطعت منه الكرة، وتحولت لهجمة مرتدة على فريقه نجح منها جون أوكلى في تسجيل الهدف الأول للمقاولون، فضلاً عن الهجوم على يوسف أسامة نبيه بسبب عدم اللعب بجماعية في اللقاء.