شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم جنسية حكم السوبر بين الزمالك والأهلى بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت المشاورات داخل اتحاد الكرة ولجنة الحكام قائمة لاختيار حكم مباراة السوبر المصرى التى تجمع الزمالك بطل الدورى و الأهلى بطل كأس مصر يوم 5 مايو المقبل، بسبب رغبة البعض فى اسناد المباراة لحكام مصريين والبعض الأخر حكام اجانب وهو ما سيتم حسمه بالتشاور مع رئيس لجنة الحكام البرتغالى بيريرا عقب انتهاء عيد الفطر.

واقترح بعض أعضاء المجلس التنسيق مع مجلس أبو ظبي لتعيين طاقم حكام إماراتي للسوبر، وعرض المقترح على بيريرا رئيس لجنة الحكام لمناقشته، مع منح كامل الصلاحيات لرئيس لجنة الحكام في اختيار طاقم الحكام المرشح للبطولة.

وأقيمت بطولة السوبر المصرى من قبل فى 19 مرة، كان الأهلى والزمالك طرفا المباراة النهائية فى 8 مناسبات من هذه النسخ التى بدأ الفوز بها فريق الزمالك فى أول نسختين، وكان على حساب غزل المحلة والمقاولون العرب، بينما تسيد بعد ذلك الأهلى عدد مرات الفوز بالبطولة وكان الأكثر فوزاً باللقب.

ويعتبر الأهلى البطل التاريخى للمسابقة، بعد أن حصد اللقب 12 مرة وغاب الأهلى عن أول نسختين من البطولة والتى حصدهما الزمالك على حساب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب، فين حين حصد الزمالك اللقب فى 4 مناسبات من قبل، وهو أكثر الأندية التى حصدت الوصافة برصيد 7 مرات، يليه الأهلى برصيد 5 مرات.