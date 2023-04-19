شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعدل موعد مبارة نهائى كأس السيدات للبث التليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، عن تعديل موعد مباراة نهائى كأس السيدات المحدد لها غدا لتقام فى الحادية عشر والنصف مساء بدلا من الحادية عشر للبث التليفزيونى.

فيما تقام، اليوم الأربعاء، مواجهتان مهمتان فى إطار دور نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد للسيدات بين كل من سبورتنج مع الأهلى والطيران مع الزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

فيما يقام النهائى ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع غدا الخميس على نفس الصالة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول مباريات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، والمقرر أن تنطلق 27 أبريل الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

ويقام لقاء القمة بين الأهلى والزمالك يوم 27 من الشهر الجارى فى الجولة الأولى من انطلاق المسابقة ومعها لقاء سبورتنج والشمس فى نفس اليوم.

وفى الجولة الثانية يتنافس الزمالك مع سبورتنج والشمس مع الأهلى، وفى الختام الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.