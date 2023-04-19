شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخصص 8 أتوبيسات لنقل الجماهير لمؤازرة رجال السلة فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة النادى الأهلى السابعة مساء اليوم موعدًا لتحرك الأتوبيسات الثمانية التى تم تخصيصها بالمجان من أمام البوابة الخلفية لفرع النادي بمدينة نصر، لنقل جماهير الأهلى إلى مدينة الإسماعيلية لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة رجال فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر أمام الزمالك.

وتنطلق المباراة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء على صالة هيئة قناة السويس.

ولا بد أن يصطحب كل مشجع تذكرة المباراة الـ FAN ID الخاص به، حتى يتم السماح له بمصاحبة زملائه ودخول المباراة.

وصعد الأهلى للنهائى بعد الفوز على الجزيرة بينما صعد الزمالك بالتغلب على الاتحاد السكندرى.