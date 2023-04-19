ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم 3 مواجهات بالدوري المصري، فيشهد لقاء فاركو وغزل المحلة، بجانب مباراة البنك الأهلى وحر سالحدود، بالاضافة الى مواجهة طلائع الجيش وفيوتشر بالجولة الـ 26 من المسابقة.

اقرأ أيضًا..جدول مواعيد مباريات اليوم.. والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو مباراة أمام غزل المحلة فى تمام الساعة 21:15 بتوقيت القاهرة عبر قناة OnTime Sports HD 2

كما يلعب فريق البنك الأهلي مع حرس الحدود فى تمام الساعة 21:15 بتوقيت القاهرة، عبر قناة OnTime Sports HD

ويواجه فريق طلائع الجيش نظيره فيوتشر فى تمام الساعة 21:15 بتوقيت القاهرة عبر قناة OnTime Sports HD 1

ترتيب الدوري المصري..

لمزيد من الأخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا