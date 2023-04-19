جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة النصر أمام الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - أشتعلت المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد وصولنا للجولة الـ26 من عمر المسابقة، وذلك بعد هزيمة فريق النصر من نظيره الهلال مساء أمس الثلاثاء.

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جدول ترتيب الدوري السعودي

واصل فريق الإتحاد تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، جمعهما 23 مباراة، بعدما حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل ف 5 وتلقي هزيمة وحيدة.

بينما يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بعد خسارته أم أمام الهلال ليحفاظ على الوصافة، حيث فاز الفريق في 16 مباراة وتعادل

ف 5 وخسر 3مباريات.

وفي المركز الثالث يأتي فريق الشباب برصيد 50 نقطة من 15 فوز و5 تعادلات و3 هزائم.

وقع الهلال في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة من 25 مباراة، وذلك بعد الفوز في 14 لقاء والتعادل في 4 والهزيمة في 4 مباريات.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:

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