القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبنفيكا بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق انتر ميلان نظيره بنفيكا، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتذاع مباراة الإياب بين إنرت وبنفيكا، مساء اليوم، التى تجمعهما على ملعب "سان سيرو"، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، الناقل الحصري للبطولة، وتبث

اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت بريم 2.

ويتقابل فريق الكرة الاول بنادى إنتر ميلان أمام نظيره بنفيكا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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