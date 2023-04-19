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إنتر ميلان يتفوق تاريخيًا أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق انتر ميلان الإيطالي مباراة حاسمة أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

 

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ويتفوق إنتر ميلان على نظيره بنفيكا في تاريخ لقاءات كلا منهما عبر التاريخ، إذ التقى الفريقان في 4 مباريات ببطولة ، استطاع من خلالها الإنتر تحقيق الفوز فى 3 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة من بنفيكا ليسجل تفوقه فى تاريخ المواجهات.

 

وسجل لاعب انتر ميلان 7 أهداف في تاريخ المواجهات ضد بنفيكا الذي أحرز 3 أهداف فقط، ويعد نونو جوميز لاعب النادي البرتغالي هداف مباريات

الفريقين بواقع هدفين بالتساوي مارتينز.

 

ويتقابل فريق الكرة الأول بنادى إنتر ميلان أمام نظيره بنفيكا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت ، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وتذاع مباراة الإياب بين إنرت وبنفيكا، مساء اليوم، التى تجمعهما على ملعب "سان سيرو"، عبر شبكة قنوات بى إن سبورت، الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى إن سبورت بريم 2.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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