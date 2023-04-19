شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك فى نهائى كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأربعاء فريق كرة سلة الأهلى رجال نظيره الزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر، لحسم بطل النسخة الحالية للبطولة.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على الجزيرة في قبل النهائي بنتيجة 52/88، بينما صعد الزمالك بالتغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 66/77.

وفيما يخص نهائي الدورى فتقرر إقامة مباريات الدور النهائى في الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، بنظام best of 5، حيث يلتقى الأهلى نظيره الاتحاد على لقب دورى السوبر رجال، بينما يلتقى الزمالك مع سموحة على المركزين الثالث والرابع.

وصعد الأهلى والزمالك لنهائي الدورى بعد الفوز فى أول 3 مواجهات من مباريات best of 5 فتغلب الأهلى على الزمالك وفاز الاتحاد السكندري على سموحة.