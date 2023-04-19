شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف بيريرا باختيار حكم السوبر.. وطاقم إماراتى يدخل الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باختيار طاقم حكام مباراة السوبر، مع عرض مقترح التوصل لحل وسطى لإرضاء طرفي المباراة، حيث تأتي رغبة الاتحاد بتعيين طاقم حكام مصري، فيما يرغب القطبان الأهلى والزمالك في تعيين طاقم أجنبي، للمباراة المقرر إقامتها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

واقترح بعض أعضاء المجلس التنسيق مع مجلس أبو ظبي لتعيين طاقم حكام إماراتي للسوبر، وعرض المقترح على بيريرا رئيس لجنة الحكام لمناقشته، مع منح كامل الصلاحيات لرئيس لجنة الحكام في اختيار طاقم الحكام المرشح للبطولة.

وأقيمت بطولة السوبر المصرى من قبل فى 19 مرة، كان الأهلى والزمالك طرفا المباراة النهائية فى 8 مناسبات من هذه النسخ التى بدأ الفوز بها فريق الزمالك فى أول نسختين، وكان على حساب غزل المحلة والمقاولون العرب، بينما تسيد بعد ذلك الأهلى عدد مرات الفوز بالبطولة وكان الأكثر فوزاً باللقب.

ويعتبر الأهلى البطل التاريخى للمسابقة، بعد أن حصد اللقب 12 مرة وغاب الأهلى عن أول نسختين من البطولة والتى حصدهما الزمالك على حساب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب، فين حين حصد الزمالك اللقب فى 4 مناسبات من قبل، وهو أكثر الأندية التى حصدت الوصافة برصيد 7 مرات، يليه الأهلى برصيد 5 مرات.