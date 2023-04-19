شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد القوة الضاربة للأهلى أمام الرجاء بربع نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد مارسيل كولر المدير الفني للأهلى القوة الضاربة لفريقه فى تشكيل مباراته القادمة ضد الرجاء المغربى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما فضل تطبيق سياسة التدوير فى مباراتى الفريق الأحمر الأخيرتين والتى سبقت استعداداته لمواجهة بطل المغرب، من أجل إراحة اللاعبين خشية من تعرضهم للإجهاد قبل موقعة السبت المقبل الحاسمة.

ويعود لتشكيل الأهلي الأساسي في مباراة الرجاء المغربي كلا من علي معلول وحمدي فتحي وحسين الشحات مع المجموعة التى حصلت على راحة فى مباراة فاركو مثل محمد عبد المنعم ومروان عطية وعمرو السولية ومحمود كهربا ، ليدخل الفريق الأحمر مباراة السبت المقبل بقوته الضاربة.

وفضل مارسيل كولر توزيع الجهد بين لاعبى الأهلى وتطبيق سياسة التدوير بين كل اللاعبين خشية من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الرجاء المغربى، وتجنب ما حدث خلال مباراتهم ضد صن داونز الجنوب إفريقى، بعدما دفع كولر بالتشكيل الأساسى فى مباراتهم ضد المقاولون العرب وقبل السفر إلى جنوب إفريقيا وترتب عليه تعرض لاعبيه للإجهاد والخسارة بنتيجة كبيرة أمام بطل جنوب إفريقيا.