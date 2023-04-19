شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه اليوم فيوتشر بحثا عن الانتصار الأول فى 2023 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش فى التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، فريق فيوتشر على استاد جهاز الرياضة ، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصري لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث خسر طلائع الجيش أمام البنك الأهلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما حقق فيوتشر فوزا صعبا على غزل المحلة بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس، جهود كريم طارق لاعب الفريق في مباراة فيوتشر المقبلة بعد انتهاء الإيقاف، بعدما غاب اللاعب عن مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويبحث عماد النحاس عن قيادة الطلائع عن أول فوز للفريق فى 2023، حيث لم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 17 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

فى المقابل، عقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، أثنى خلالها مدرب الفريق على روح وحماس اللاعبين للفوز حتى الدقائق الأخيرة خلال مباراة غزل المحلة الماضية، وشدد على أهمية مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة، وذلك للحفاظ على تواجد الفريق في مركز متقدم من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة المقبلة.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 48 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين فقط، وخاض فيوتشر 23 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.