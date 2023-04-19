شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يهدد المقصرين فى الزمالك بالاستبعاد من تشكيلة المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باستبعاد اللاعبين المقصرين فى المباريات المقبلة بسبب تذبذب المستوى الفنى عقب تراجع أداء اللاعبين فى المباراة الأخيرة أمام المقاولون وعدم تنفيذ تعليماته داخل الملعب.

ويعكف أوسوريو على دراسة السلبيات والإيجابيات التى دونها فى مباراة المقاولون الماضية، للعمل على إيجاد حلول لها خصوصاً أن الفريق الأبيض استقبل هدفين من أخطاء دفاعية كلفت الفريق فقدان نقطتين مهمتين فى صراع استعادة مكانته فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وأكد أوسوريو أن بعض الأخطاء تسببت فى إهداء المنافس نقطة التعادل فى مباراة المقاولون الماضية، موضحاً أنه لم على اللاعبين بصورة جيدة مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سيلعبوا بشكل أفضل فى ظل وجود 8 أيام قبل المباراة المقبلة أمام سيراميكا.

وأوضح أوسوريو أن جميع اللاعبين لديهم فرصة لتحسين الآداء، مشيراً إلى أنه فى العادى يحتاج لثلاثة أيام للتجهيز لأى مباراة، ولم يكن أمامه قبل لقاء المقاولون سوى يومين، ولديه تصور مبدئى عن الفريق ولكن هناك أمورا عديدة يجب تحسينها.

وأشار أوسوريو إلى أنه يعرف من خسر الكرة ومن لم يحسن استغلال التصرف بالكرة، مؤكداً أنه إذا رأى لاعب يلعب لنفسه لن يكون له مكان فى التشكيل، لافتاً إلى أن الأخطاء لا بد من معالجتها وهناك خطة من 6 إلى 8 تدريبات لعلاج السلبيات فى الفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الأربعاء 26 أبريل الجارى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرية الممتاز.

ووحقق فريق المقاولون التعادل بنتيجة 2 / 2 مع الزمالك فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الإثنين، على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري، وهى المباراة الأولى للفارس الأبيض تحت قيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو.