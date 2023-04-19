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حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - أسدل حمزة الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق التي يواجه به نظيره المصري البورسعيدي في اللقاء الذي يجمع بينهما في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء غد الخميس  فيبطولة الممتاز.

 

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وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي ..


في حراسة المرمى: محمد فوزي و محمد كوكو وأحمد عادل عبدالمنعم.
خط الدفاع .. عصام صبحي ومحمد نصر ومحمد هاشم ومحمد دسوقي

وباهر المحمدي  وكريم عرفات .
خط الوسط: سيرچي أكا و أحمد مدبولي وياو أنور ومحمد حسن وعماد حمدي ومحمود شبراوي  وصالح جمعة وعمر الساعي وعبدالرحمن مجدي وكريم الديب ومحمد عبدالسيمع .
في خط الهجوم : فراس شواط ومحمد الشامي .

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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