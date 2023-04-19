شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يصطدم بحرس الحدود فى مباراة الهروب من الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق البنك الأهلى فى التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، بفريق حرس الحدود على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق البنك الأهلى فوزا مهما على الطلائع بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، بينما خسر حرس الحدود من الزمالك بثلاثية نظيفة فى نفس الجولة.

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، لتجهيز جميع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستعانة بهم فى المباريات واستغلال الحالة المعنوية الجيدة لهم بعد الفوز على طلائع الجيش والاستمرار فى النتائج الإيجابية لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز والخروج من منطقة الهبوط.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 8 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.

فى المقابل، يأمل أحمد أيوب المدير الفنى لفريق حرس الحدود، فى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل محاولة الهروب من المركز الأخير والهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تجميع النقاط فى الفترة الحالية لمحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثانى فى الموسم المقبل.

يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 23 مباراة لعبها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات والخسارة فى 13 مباراة، وسجل لاعبو الحرس 12 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.