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3 مباريات قوية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى المصري.. الليلة

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

 

الأربعاء 19 أبريل 

البنك الاهلى & حرس الحدود.. 9.15 مساءً

فاركو & غزل المحلة.. 9.15 مساءً 

الخميس 20 أبريل المصري & الإسماعيلى.. 9.15 مساءً 

سيراميكا & الاتحاد السكندري.. 9.15 مساءً 

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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