شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى كارلوس أوسوريو لخوض جولة جديدة بالدورى المصري أمام سيراميكا بعدما أغلق صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورييستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء 26 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.