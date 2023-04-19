شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى خاص لتجهيز الأهلي لمواجهة الرجاء فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا خاصا من أجل تجهيز اللاعبين لمباراتهم ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يشتمل على رفع الحمل البدني وزيادة الجرعات التدريبية الخاصة برفع الكفاءة البدنية للاعبين، لاسيما أن هذه المواجهة ستحتاج إلى مجهود بدنى كبير.

كما يعكف مارسيل كولر على تدريب لاعبيه على بعض الجمل الفنية والخططية التى ينوى تطبيقها في مباراة الرجاء المغربي، بعد دراسة الفريق المنافس من خلال مشاهدة فيديوهات لمبارياته السابقة سواء في البطولة المحلية أو خلال مشاركته فى دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أنه كان من أقوى الفرق فى دور المجموعات الأفريقي.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لإنهاء إجراءات السفر إلى المغرب استعدادا لخوض مباراة الفريق الأحمر أمام الرجاء المغربي، المحدد لها السبت المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، من خلال إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالسفر من تأشيرات السفر وإنهاء ترتيبات الرحلة التى ستكون على متن طائرة خاصة، حيث يسعى مسئولو النادى لإنهاء كل الأمور المتعلقة برحلة بعثة الأهلي إلى المغرب.

وحدد مسئولو النادي الأهلي 25 أبريل الجاري موعدا للسفر إلى المغرب وملاقاة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد 72 ساعة من موقعة مباراة الذهاب في القاهرة مساء السبت المقبل 22 أبريل، وقبل 72 ساعة أيضا من مباراة الإياب من أجل التعود على الأجواء فى المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.

كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في المغرب بالتنسيق مع سفارة مصر في المغرب لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي المغربية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.