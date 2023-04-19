الأهلي يدرس الانسحاب من السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق مفاجأة كبرى بشأن مباراة كأس السوبر المحلي بين الأهلي و الزمالك والمقرر إقامتها الشهر المقبل .

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وقال صادق ، عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :" إدارة النادي الأهلي تفكر جدياً في الانسحاب من بطولة كأس السوبر المحلي ، رداً على عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا 12 مباراة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ، على

هامش أحداث مباراة القمة الماضية بين الأهلي و الزمالك".

و أضاف : " مجلس إدارة النادي الأهلي سيعقد اجتماعاً ظهر الغد لبحث أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ، وهناك اتجاه في الإدارة للانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري ".

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